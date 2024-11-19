Добазікався: Гаррі та Меган Маркл можуть мати серйозні проблеми з візою через мемуари принца

Герцог і герцогиня Сассекські, які живуть у Каліфорнії зі своїми двома дітьми, можуть прийняти несподіване рішення щодо майбутнього своїх дітей на тлі скандалу щодо візи Гаррі в США. У них серйозні неприємності з Heritage Foundation, яка хоче з’ясувати, чи герцог збрехав у своїх імміграційних документах щодо вживання наркотиків, як пише The News.

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Зараз правий вашингтонський аналітичний центр, як повідомляється, закликає Дональда Трампа не надавати Гаррі візу. Найл Гардінер з The Heritage Foundation сказав News Nation: «Ми будемо закликати адміністрацію Трампа оприлюднити записи про заявку Гаррі, адміністрація Байдена відмовилася це зробити. Він повинен бути притягнутий до відповідальності. Я справді сподіваюся, що новий президент Трамп оприлюднить записи заявок Гаррі, щоб американський народ на власні очі побачив, що саме в них є».

Схоже, що Гаррі накликав на себе неприємності, зізнавшись, що вживав наркотики у своїх мемуарах Spare. Раніше Трамп заявляв, що уряд Байдена був «надто люб'язним» до Гаррі та Меган після того, як вони переїхали до США у 2020 році.

Нещодавно він сказав Найджелу Фаражу в GB News, що забезпечить вжиття «відповідних заходів», якщо виявиться, що Гаррі збрехав.

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Меган і Гаррі підігріли чутки про переїзд, оскільки вони нібито купили будинок для відпочинку неподалік від маєтку принцеси Євгенії.

Є припущення, що якщо у США стане складно або незручно, вони будуть жити у Європі.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі розплачується через свої одкровення не тільки щодо вживання наркотиків. Принц наражає своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку після оприлюднення подробиць про те, скільки бойовиків Талібану він убив під час своєї служби в Афганістані. Його коментарі викликали обурення на всьому Близькому Сході, викликавши в Інтернеті погрози смерті на його адресу і на адресу інших членів королівської сім'ї.

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