Не розлучатися: стало відомо про умови, які поставив Netflix Меган Маркл, щоб продовжити багатомільйонний контракт

Принц Гаррі та Меган Маркл не перестали бути в центрі шторму, відколи покинули британську королівську родину у 2022 році. Їхні заяви, як в інтерв’ю Опрі Вінфрі, так і в мемуарах Гаррі, розкрили подробиці, які Віндзори воліли тримати в таємниці. Тепер нові проблеми знову ставлять їх у центр суперечок, пише видання e-noticies.

Однією з тем, яка викликала найбільший інтерес, є їхній шлюб. Деякий час припускали, що пара переживає кризу, яка може призвести до розлучення. Їхні появи на публіці поодинці викликали підозри. І хоча Сассекси офіційно не спростовували ці чутки, вони намагалися їх перекрити публічними жестами.

Нещодавно Меган присвятила своєму чоловікові послання до Дня святого Валентина, яким намагалася розвіяти сумніви: «Повернулася додому, піклуюся про наших дітей і сумую за своїм Валентином». Потім вона додала: «Більше ніж пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив. Моя любов, я завжди буду їсти гамбургери, картоплю фрі та „рибу з чипсами“ з тобою; дякую тобі за все».

Під загрозою і перебування принца Гаррі в США. Його імміграційний статус ставиться під сумнів, особливо після його заяв про вживання психоактивних речовин у молодості. Прихід Дональда Трампа на пост президента та критика Гаррі на його адресу ще більше ускладнили його статус у країні.

Відомо, що візові файли принца Гаррі будуть опубліковані всього за кілька днів. Це стало результатом рішення судді Карла Ніколса, який постановив, що «прохання герцога Сассекського про отримання візи в США буде опубліковано».

Тим часом Меган Маркл показала прем’єру свого шоу «With Love, Meghan» на Netflix, де вона ділиться рецептами та домашніми порадами зі знаменитими гостями. Однак шоу було піддано критиці з самого початку, звинуваченням у плагіаті та негативним відгукам після його запуску. Попри негативну реакцію, Netflix здивував, оголосивши другий сезон.

Однак, за даними The Mirror, це оновлення супроводжується певними умовами. Керівництво платформи «може не продовжити багатомільйонну угоду з герцогом і герцогинею Сассекськими», якщо пара розлучиться. Подкаст The Rest Is Entertainment, який ведуть Марина Хайд і Річард Осман, проаналізував цю можливість.

Це попередження від Netflix додає нове занепокоєння до списку проблем, з якими стикається пара. Оскільки їхнє перебування у Сполучених Штатах поставлено ​​на карту, а пильний нагляд громадськості не знижується, майбутнє принца Гаррі та Меган Маркл здається невизначеним.

Додамо, що днями Меган знову жорстко розкритикували — звинуватили у брехні під час приготування сніданку для дітей

Фото: Getty Images

