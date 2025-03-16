Над принцом Гаррі знову нависла загроза: суд в США прийняв жорстоке рішення

Принцу Гаррі і його дружині постійно вдається настроювати проти себе американців — востаннє це було через те, що горе-батьки на надягли на свою трирічну доньку Лілібет рятувальний жилет. І зіткнулися у Мережі з хвилею хейту.

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Але тепер справи, схоже, можуть підти для них ще гірше, прогнозує Bllomberg, адже йдеться про порушення не правил моралі, а законів країни.

Так, сьогодні, 16 березня, відбулося чергове засідання суду у справі Гаррі, і суддя ухвалив опублікувати пов'язані з ним документи.

Якщо документи покажуть, що Гаррі приховав під час оформлення візи інформацію про вживання наркотиків, то це стане підставою для позбавлення принца цієї візи та видворення з країни.

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«Суд ухвалив, що документи, пов'язані із заявою герцога Сассекського на отримання візи до США, мають бути оприлюднені до вівторка (18 березня — прим. ред.)», — йдеться у публікації.

Як вважає низка американських засобів масової інформації, після публікації матеріалів справи принца Гаррі висока ймовірність, що монарший син може бути депортований з Америки, а то й зовсім отримає тюремний термін.

Втім, юристи прогнозують, що громадськості покажуть лише відредаговану версію документів, і Сассексу вдасться вийти сухим з води.

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В той же час, нагадаємо, у брата Гаррі, принца Вільяма, справи складаються набагато краще, і вони з дружиною все впевненіше входять в ролі майбутніх короля і королеви.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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