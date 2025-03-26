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Світ

Скільки росіяни можуть воювати без нової мобілізації: експерт пояснив

17:23 27 березня 2025
Російський солдат

Окупанти можуть вести активні бойові дії ще протягом року без нової мобілізації. Так вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«Можливо, у ворога є ресурси живої сили навіть для наступальної кампанії цього року. Їх можна приблизно оцінити, але ми не враховуємо той факт, що путін видав указ. Згідно нього, до вересня наші люди на тимчасово окупованих територіях мають або легалізуватися та прийняти російське громадянство, або виїхати», — каже експерт.

Як результат, додав Киричевський, росіяни матимуть додатковий мобілізаційний ресурс.

«Варто орієнтуватися на більш песимістичний варіант, що росіяни мають ресурс живої сили для ведення війни на рік без оголошення нової мобілізації», — підсумував Киричевський.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому миротворці для України поганий варіант. Експерт назвав 5 причин, чому це не тільки неможливо, а й гірше за гарантії безпеки.

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