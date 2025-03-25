Чому миротворці для України поганий варіант: експерт назвав 5 причин, чому це неможливо і гірше за гарантії безпеки

Хоча десятки країн обговорюють детальний план відправки миротворчої місії в Україну, цей варіант не є найоптимальнішим з погляду забезпечення безпеки України. «Проти» цього будуть щонайменше 5 причин, що робить цей варіант куди менш надійним і реалізованим на практиці, ніж гарантії безпеки.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона. Як підкреслює наш співрозмовник, миротворча місія має кілька етапів, на кожному з яких на неї очікують проблеми, часто нерозв'язні, а якщо і їх вдасться подолати, то на це піде в кращому разі 1 рік.

Так, реалізація сценарію із введенням миротворчої місії в Україну складатиметься з таких етапів і супутніх їм перешкод:

1) консультації — передбачається, що обидві сторони конфлікту дають згоду на розміщення миротворців, і якщо росія скаже «ні», місія стане неможливою вже на цьому етапі;

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2) технічна оцінка — якщо росія скаже «так», представники ООН виїжджають на місце конфлікту і дають оцінку майбутньої миротворчої місії, що передбачає надання гарантій цим представникам. Якщо росія таких гарантій не дасть, ніякої оцінки може і не бути;

3) визначення чисельності та фінансування контингенту — заявлені 30 тисяч миротворців на 1200 кілометрів передової, по суті, не зможуть нічого, а збільшення контингенту на помірні 100 тисяч, про які говорив президент Володимир Зеленський, спричинить зростання ціни утримання місії. Усі основні витрати беруть на себе члени Радбезу ООН. 29% надають США, росія — лише 3,5%;

4) вирішення питання про мандат миротворців — під час місії миротворці можуть виступати у 2 якостях: підтримання миру (розміщення між сторонами конфлікту) і примус до миру (участь у бойових діях, якщо буде потрібно). Конкретний зміст мандата визначає Рада безпеки ООН, постійним членом якої з правом вето є рф, яке вона може застосувати. Іншим варіантом може стати голосування Генеральної Асамблеї ООН, але не факт, що 2/3 її складу підтримають місію;

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5) зміни законодавства в Україні — стаття 17 Конституції забороняє розміщення військових баз іноземних держав на території країни. Тобто, щоб вимагати військової присутності іноземних держав, потрібно робити кроки назустріч, а саме щодо зміни чинної Конституції. І це буде політичний сигнал як партнерам, так і відповідно росії, що ми дійсно готові до розміщення військового контингенту як гаранта безпеки на майбутнє.

- Утім, президент України Володимир Зеленський переконаний, що миротворча місія ООН не може бути альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки. На його переконання, якщо ООН не матиме мандата захищати Україну, путін знову прийде до нас із війною. Навіть в американських політиків є розуміння того, що миротворчі місії ніколи не розв'язували конфлікти, а лише заморожували їх. Дуже рідко розгортання миротворців робить щось інше, окрім як закріплює присутність цих сил назавжди, заявив експосол США в ООН Джон Болтон, — зазначає Дмитро Снєгирьов.

Утім, деякі з цих проблем, наприклад, вето на розміщення миротворців, на думку глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі, можна успішно обійти.

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