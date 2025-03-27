Пенсії за березень стали рекордними в історії: чому так сталося
Протягом 3 тижнів — з 4 по 25 березня, в Україні виплачували індексовану на 11,5% пенсію. Як виявилося, виплачена в такий спосіб сума пенсій виявилася найбільшою за всю історію України та приблизно на 8% вищою, ніж було витрачено на виплату пенсій у лютому.
Так, за даними Пенсійного фонду України 25 березня було припинено фінансування пенсій за березень, на що було витрачено 67,4 млрд грн. Ця сума на 5,2 млрд грн, або приблизно на 8% більша, ніж було витрачено у лютому — 62,2 млрд грн.
Із суми березневих пенсій левова частка припала на виплати через банки — 57,9 млрд грн, і 9,5 млрд грн через «Укрпошту». Таким чином понад 10 млн українських пенсіонерів отримали підвищення виплат, а її середній розмір становив 6345 грн. А з 1 квітня відбудеться автоматична (без необхідності додаткового звернення до органів ПФУ) індексація виплат працівникам-пенсіонерам.
За словами народного депутата України Данила Гетманцева, це найбільша місячна сума фінансування пенсій за всю історію Пенсійного фонду. Загалом же з початку року Пенсійним фондом забезпечено фінансування пенсій на суму в 188,8 млрд грн.
Водночас, як писали «ФАКТИ», навіть зі зростанням пенсії у березні українські пенсіонери залишаються одними з найбідніших у Європі — нижча середня пенсія лише в Албанії.99
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