41.18 / 41.73 44.51 / 45.14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсії за березень стали рекордними в історії: чому так сталося

13:31 27 березня 2025
Виплати пенсій за березень

Протягом 3 тижнів — з 4 по 25 березня, в Україні виплачували індексовану на 11,5% пенсію. Як виявилося, виплачена в такий спосіб сума пенсій виявилася найбільшою за всю історію України та приблизно на 8% вищою, ніж було витрачено на виплату пенсій у лютому.

Так, за даними Пенсійного фонду України 25 березня було припинено фінансування пенсій за березень, на що було витрачено 67,4 млрд грн. Ця сума на 5,2 млрд грн, або приблизно на 8% більша, ніж було витрачено у лютому — 62,2 млрд грн.

Із суми березневих пенсій левова частка припала на виплати через банки — 57,9 млрд грн, і 9,5 млрд грн через «Укрпошту». Таким чином понад 10 млн українських пенсіонерів отримали підвищення виплат, а її середній розмір становив 6345 грн. А з 1 квітня відбудеться автоматична (без необхідності додаткового звернення до органів ПФУ) індексація виплат працівникам-пенсіонерам.

За словами народного депутата України Данила Гетманцева, це найбільша місячна сума фінансування пенсій за всю історію Пенсійного фонду. Загалом же з початку року Пенсійним фондом забезпечено фінансування пенсій на суму в 188,8 млрд грн.

РЕКЛАМА

Водночас, як писали «ФАКТИ», навіть зі зростанням пенсії у березні українські пенсіонери залишаються одними з найбідніших у Європі — нижча середня пенсія лише в Албанії.

РЕКЛАМА
99

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Щоденний гороскоп. Фото Pixabay

Водоліям — нові ідеї, Терезам — спокій та гармонія, а Овнам — активні дії: гороскоп на 27 березня

Чищення унітаза, фото скріншот відео

Дуже добре працюють разом: експертка поділилась копійчаним засобом чищення унітаза

Надя Дорофєєва

Я у шоці: мережа відреагувала на танці Наді Дорофєєвої

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту