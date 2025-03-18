Майже в 9 разів бідніша ніж у середньому по Європі, але є й гірші: наскільки висока українська пенсія після індексації

Після березневої індексації пенсії в Україні та її зростання на 556 гривень, українські пенсіонери стали отримувати приблизно 145 євро середньої пенсії, або 6345 гривень, стверджує міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Але навіть незважаючи на це зростання, українські пенсіонери продовжують залишатися одними з найбідніших у Європі, оскільки середня пенсійна виплата в них майже в 9 разів менша, ніж аналогічна в країнах Євросоюзу.

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Так, як повідомляє УНІАН, середня пенсія в країнах Євросоюзу становить 1294 євро, що у 8,9 рази більше, ніж 145 євро пенсії в Україні. Водночас розкид залежно від країни може бути значно вищим — до 16,5 і навіть 19 разів, щоправда, є і країна, в якій пенсія нижча за українську, але тільки одна.

Так, найбільший розрив українська пенсія має з Ісландією, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, використовує євро як валюту та уклала низку договорів, що економічно інтегрували країну в Євросоюз. Так, середня пенсія в Ісландії становить 2762 євро, що в 19 разів вище ніж 145 євро пенсії в Україні.

Серед європейських країн найвищу пенсію своїм громадянам платить Люксембург — 2400 євро на кінець 2024 року, що в 16,5 разів вище ніж в Україні. У таких країнах, як Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, середня пенсія становить приблизно 1400−1500 євро, що в 10 разів вище, ніж в Україні.

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Утім, березнева індексація все-таки дозволила Україні піти з останнього місця в ЄС за розміром середньої пенсії — так, 5769 гривень середньої пенсії в лютому відповідали 128 євро, за мінімальної пенсійної виплати в Албанії у 131 євро. Після ж індексації пенсії та її зростання до 145 євро, Україна стоїть на передостанньому місці в Європі за розміром середньої пенсії. У сусідній Молдові у 2025-му році хочуть збільшити середній розмір пенсії до 4237 лей, що еквівалентно приблизно 195 євро.

Як повідомляли «ФАКТИ», існують способи збільшити свою пенсію на 2361 гривню або 52 євро.

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