Внаслідок удару по аеродрому в Енгельсі знищено майже сотню крилатих ракет і запаси палива для бомбардувальників, — Генштаб ЗСУ (відео)

У ніч проти 20 березня українські ударні дрони атакували російську авіабазу «Енгельс-2» — стовп диму та полум'я можна було бачити за багато кілометрів від епіцентру вибуху.

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А наразі в Генштабі ЗСУ повідомили про результати цього удару — на аеродромі повітряно-космічних сил зс рф були знищені 96 крилатих ракет повітряного базування.

«Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року», — йдеться у повідомленні.

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Супутникове фото компанії Maxar

Також було завдано удару по місцях зберігання авіаційного пального — значні його запаси були знищені.

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В Генштабі ЗСУ зазначають, що це матиме негативний вплив на можливість загарбників забезпечувати ведення бойових дій.

Нагадаємо, що нещодавно в Курській області палав найбільший транспортний коридор постачання російського газу до Європи. Горіла газовимірювальна станція в Суджі. Росіяни звинувати в цьому Україну, проте Генштаб ЗСУ спростував причетність України в атаці на цей об'єкт.

Фото з відкритих джерел

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