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Суспільство та люди

Люди з інвалідністю вже можуть оформити відстрочку від мобілізації через «Резерв+»: як це зробити

10:46 27 березня 2025
Відстрочку від мобілізації можна оформити в «Резерві+». Фото Міноборони

В Україні, де колишнім бранцям надали можливість отримати групу інвалідності, звернувшись до відповідної комісії, військовозобов'язані, які мають групи інвалідності, можуть оформлювати відстрочки від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Як повідомляють в Міноборони, йдеться про людей, дані яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Уточнюється, що раніше таке право мали лише ті, чиї дані знаходяться в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та які мали відповідне пенсійне посвідчення.

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Для того, щоб оформити відстрочку, на головному екрані застосунку потрібно натиснути на три крапки, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію.

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Після обробки військовозобов'язаний отримає сповіщення із результатом.

Якщо дані громадянина не були знайдені в реєстрі, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

В МО України нагадали, що сервіс з оформлення відстрочки у застосунку «Резерв+» запустили восени минулого року для трьох категорій — люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти та докторанти; багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

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Нагадаємо, що військовозобов'язаним, які раніше були визнані «обмежено придатними» до військової служби (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), продовжили термін проходження повторного медичного огляду для визначення придатності до військової служби до 5 червня 2025 року.

Фото з сайту Міноборони

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