Колишні бранці росіян зможуть отримати інвалідність: у МОЗ розповіли, що потрібно зробити

Реформа медико-соціальної експертизи передбачає не лише зміну підходів до встановлення інвалідності, а й врахування обставин, які суттєво вплинули на стан здоров’я людини.

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Так, як повідомляють в МОЗ, розширено перелік причин, що можуть бути підставою для встановлення інвалідності. Зокрема, йдеться про таку причину, як позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України. Тобто люди, які пережили полон та катування або здоров'я яких погіршилося через незаконне утримання, можуть оформити інвалідність та отримувати держвиплати. Це стосується як військових, так і цивільних громадян.

Алгоритим отримання статусу наступний:

Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Для цього необхидно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. При позитивному рішенні людині видається відповідний документ, а її данні вносять до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Для цього необхидно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. При позитивному рішенні людині видається відповідний документ, а її данні вносять до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Оцінювання повсякденного функціонування. Лікар або голова ВЛК формує електронне направлення на оцінювання, а експертна команда оцінює стан здоров’я людини.

Лікар або голова ВЛК формує електронне направлення на оцінювання, а експертна команда оцінює стан здоров’я людини. Отримання рішення. За результатами обстеження видається витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Людина, якій встановили інвалідність, може:

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отримати допоміжні засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю);

оформити пенсію або соціальну допомогу (через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту);

отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою.

Раніше в МОЗ повідомляли, що з 1 січня 2025 року впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. У зв’язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року.

Фото Pixabay

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