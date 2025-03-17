Тільки після виклику до ТЦК: суд ухвалив важливе рішення щодо проходження ВЛК «обмежено придатними»

Термін проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними, які до ухвалення нового законодвства були визнані обмежено придатними (наразі такого статусу не існує), продовжили до літа цього року. Адже до попередньої дати (4 лютого) ВЛК не змогли пройти більше мільйона людей.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, хто має направити людину із статусом «обмежено придатний» на ВЛК, пише видання sud.ua, спираючись на справу, яку розглядали в судовому порядку. Зазначається, що це можливо лише за направленням, виданим ТЦК. А для видачі направлення військовозобов'язаний має бути викликаний повісткою до Територіального центору комплектування та соціальної підтримки.

Таке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд, скасувавши штраф, виписаний ТЦК.

Так, минулого року військовозобов'язаний подав до суду позов на ТЦК, в якому просив скасувати постанову щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Річ у тому, що людина отримала повістку для проходження ВЛК. Але після вручення повістки військовозобов'язаному повідомили, що він перебуває у розшуку та доставили його нібито в рамках адміністративного затримання до приміщення ТЦК для складання протоколу.

РЕКЛАМА

В Територіальному центі комплектування та соціальної підтримки після складення протоколу та постанови, чоловіка примушували пройти ВЛК, хоча у повістці значилося, що він може пройти комісію наступного дня. З урахованням того, що при собі у військовозобов'язаного не було необхідних медичних документів, він відмовився. та надав письмові пояснення. Після чого відносно нього було складено протокол та винесено оскаржувану постанову, згідно якої на нього накладено штраф 25 500 грн.

Саме цю постанову позивач оскаржив в суді. Спочатку Деснянський райсуд Києва позивачеві відмовив, але колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила інше рішення.

Нагадаємо, що раніше уряд заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду, якщо в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть відомості про наявність у них інвалідності.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

102

Читайте нас у Facebook