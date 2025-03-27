«Пацани занудьгували від вегетаріанського етикету. Бо давно хочуть м’яса, бажано з кров’ю»: Марія Берлінська — про спільне у Трампа, путіна і Сі

Засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська вважає, що у 47-го президента Америка набагато більше спільного з очільниками рф та КНР, ніж з європейцями.

«Одна з причин, чому команда Трампа хоче перевести росію з лави підсудних на лаву переговорників — створити для себе ж прецедент, — пише Марія Берлінська. — І Трамп хотів би вторгнутись в умовну Канаду з Гредандією, і Сі в Тайвань.

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Так чому не створити для себе ж приклад? Чому не показати, що в новому світовому порядку так можна. І за це нічого не буде.

У Трампа з путіним і Сі значно більше спільного, ніж з колективним європейським Макроном.

Пацани занудьгували від цього вашого вегетаріанського етикету. Злі від постійної необхідності зображати хороших хлопчиків. Вони хотять самок, м'яса, і влади над іншими самцями. Все просто.

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І якщо для цього треба ще більше м'яса людського — значить буде. Бо пацани давно хотять м'яса, бажано з кров'ю. Без ножів і виделок, так щоб руками".

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