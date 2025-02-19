«Давно Штати так не ганьбилися»: Олександр Невзоров — про «загадкову та безглузду тусовку в Ер-Ріяді» та перспективи домовленостей

Після переговорів в Ер-Ріяді Держсекретар США Рубіо заявив, що зустріч між американськими та російськими чиновниками «закладає основу» для майбутніх контактів. Він також сказав, що «переконаний» у готовності росії «почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покінчити з війною». Президент США Дональд Трамп також комплементарно відгукнувся про рф. За його словами, росія «відмінно показала себе» і прагне зупинити війну. Президент США заявив, що українці могли зробити так, щоб війна не розпочиналася або «закінчити це за три роки». Російський журналіст і політолог Олександр Невзоров, коментуючи підсумки Ер-Ріяда, назвав зустріч «безглуздою тусовкою», на якій обидві сторони виглядали смішно і безглуздо, а Штати опустилися до рівня «фюрера, що збожеволів»

«Давно Штати так не ганьбилися. Трамп щедрий, але витрачає він те, що йому особисто не належить».

Загадкова та безглузда тусовка в Ер-Ріяді позбавила США німба хранительки світової справедливості. Країна-легенда стала чиксою глухого фюрера, повелителя тортур, ханиг і очкових сортиров.

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Після цієї конференції, бронзовій Статуї Свободи, замість смолоскипа слід тягнути до небес білу «Ладу». А під пахву їй слід засунути відому валізку.

Смішно виглядає і росія.

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РФ давно зробила люту антиамериканщину найважливішою та опорною частиною своєї державної ідеології. У ній вихована пара поколінь, а прокляття США стали офіційним обрядом.

Але… варто було «богомерзким Штатам» раз клацнути пальцями, як росія відклала всі справи, тут же примчала у вказане місце і лягла біля їхніх ніг, обожнюючи очі матері проклятого НАТО.

Цей демарш безглуздий. А з урахуванням злості та впертості путіна він безплідний, бо жити всім цим «прекрасним, новим відносинам» не більше кількох місяців" , — пише журналіст.

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Як повідомляли «ФАКТИ», після зустрічі в Саудівській Аравії між американськими та російськими чиновниками президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Мар-а-Лаго заявив, що росія «відмінно показала себе» і прагне зупинити війну. А українцям він сказав, що українці могли зробити так, щоб війна не починалася: «Ви мали закінчити це через три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду».

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