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Спорт

У футболіста «Динамо», який грав на Олімпійських іграх, народився син (відео)

14:50 27 березня 2025
Микола Михайленко із дружиною Дариною

Футболіст київського «Динамо» Микола Михайленко, який грав за збірну України на Олімпійських іграх-2024, став батьком. У 23-річного півзахисника народився син, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Про те, що в їхній сім'ї народиться хлопчик, Микола та його дружина Дар'я повідомили ще в жовтні, коли провели гендер-паті з елементами футболу і розмістили відео на спільній сторінці в Instagram.

«Mykhailenko team. 1+1=3. Наше спільне серденько, яке ми вже так сильно любимо. Син», — написала тоді пара.

Нагадаємо, що уродженець Варви Чернігівської області Микола Михайленко до повернення у «Динамо» виступав на правах оренди за «Чорноморець», «Зорю» та «Олександрію». У його активі 16 матчів у складі молодіжної збірної України та сім поєдинків (один м'яч) у футболці олімпійської команди країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» зробив Ігоря Суркіса дідом.

Фото Instagram

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