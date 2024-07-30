Україна програла Аргентині та залишилася без плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор: відеоогляд матчу

У вівторок, 30 липня, футбольна збірна Україна U23, яка програла на Олімпійських іграх-2024 Іраку (1:2) і перемогла Марокко (2:1), провела на арені «Стад Ліонне» у Ліоні вирішальну зустріч групового турніру проти команди Аргентини та, на жаль, не змогла вийти до плей-оф.

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Україна U23 — Аргентина U23 — 0:2

Україна: Фесюн, Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк (Сич, 68), Рубчинський, Криськів, Михайленко (Очеретько, 59), Хлань, Брагару (Федор, 59), Сікан (Краснопір, 58).

Голи: Альмада (47), Ечеверрі (90+1).

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Турнірна ситуація змушувала підопічних Руслана Ротаня грати лише на перемогу, оскільки нічия (на відміну від аргентинців) могла влаштувати лише у разі мирного результату паралельного поєдинку, та й то у випадку, якщо марокканці заб'ють один одному менше м'ячів, ніж українці та земляки Мессі. Але варіант із матчем у Сент-Етьєні відпав одразу, оскільки марокканці вже після першого тайму громили суперника.

А ось у стартовій 45-хвилинці суперники довгий час обережно й «ожили» лише наприкінці тайму. Але в одному з епізодів Фесюн урятував «жовто-синіх» від гола, а небезпечні удари Михайленка та Криськіва захисники аргентинців встигли заблокувати.

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Ситуація для України погіршилася одразу після перерви, коли шикарний дальній удар вдався Альмаді — 0:1. Забивати «жовто-синім» треба було вже двічі. Не забили жодного разу, хоч шанси були. Ба більше, пропустили ще раз. Як і у випадку із національною збірною України на Євро-2024, «жовто-сині» (слідом за тими, хто не відпустив провідних гравців на Ігри-2024) самі себе «поховали» провалом у першій зустрічі.

У паралельному поєдинку у групі Марокко розгромило Ірак — 3:0 (Річардсон, 19, Рахімі, 28, Еззальзулі, 36).

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Підсумкове становище команд: 1. Марокко — 6 очок (різниця м'ячів — 6:3); 2. Аргентина — 6 (6:3); 3. Україна — 3 (3:5); 4. Ірак — 3 (3:7).

Група С. Домініканська Республіка — Узбекистан — 1:1, Іспанія — Єгипет — 1:2.

Підсумкове становище команд: 1. Єгипет — 7 очок; 2. Іспанія — 6; 3. Домініканська Республіка — 2; 4. Узбекистан — 1.

Як відомо, до плей-оф виходять по дві найкращі збірні з кожного з чотирьох квартетів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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