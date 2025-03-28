Дрібна помста: зображення Алли Пугачової вирізали з російського фільму

Схоже, відмова народної артистки СРСР Алли Пугачової приїхати на похорони колишнього свекра Бедроса Кіркорова вплинула на ментальне здоров'я деяких російських «митців»: якщо раніше про вони розповсюджували про Примадонну безглузді плітки, то тепер почали завдавати шкоди предметам мистецтва.

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Так, один з телеканалів країни-агресорки вирішив провести «цензуру» календаря із зображення Алли Борисівни у фільмі «Криголам», пише видання The Voice Mag.

Пугачова не знімалася у цій картині, проте в одній показаний настінний календар із обличчям співачки. «Криголам» вийшов у прокат у 2016 році, і тоді обличчя співачки не було приховано. Тепер же замість обличчя Алли Пугачової телеглядачі побачили лише заблюрену область.

Зазначимо, що раніше в росії неодноразово звучали заклики вилучити у Пугачової та Галкіна підмосковний замок у селі Грязь на користь держави, а також позбавити співачку звання народної артистки, проте цього не сталося — певно, навіть пропагандистам зрозуміло, що разом з Пугачовою доведеться «блюрити» цілий пласт російської культури. А там ще й влада може змінитися, як це часто бувало у цій країні — і що тоді робити?

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Нагадаємо, раніше Алла Пугачова дала три поради господиням щодо приготування їжі — «корисну», «просту» і «просто чудову».

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