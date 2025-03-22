Алла Пугачова відмовилась приїхати на похорони Бедроса Кіркорова: в Мережі назвали причину

Після смерті батька Пилипа Кіркорова Бедроса шанувальників Алли Пугачової цікавило, чи приїде вона на похорони колишнього свекра.

Колись Примадонна була у добрих відносинах зі свекром, але з того часу дуже багато часу минулоибігло. Про те, що ховати Кіркорова-старшого не приїде, Алла Борисівна оголосила офіційно через свого директора Олену Чупракову. Про ймовірну причину небажання Алли Борисівни прощатися з Бедросом Кіркоровим висловилася «світська левиця» Олена Кравець, пишуть росЗМІ.

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За словами блондинки, Пугачова давно не підтримує зв'язку із родиною Кіркорових. Не останню роль у цьому відіграла різниця у політичних поглядах. Коли Бедрос Кіркоров говорив про любов до росії, його екс-невістку це дратувало.

«Пугачова міркувала так: а чому я маю приїхати на похорон Бедроса? Хто він мені? Батько одного з колишніх чоловіків. Нагадаю, їх у неї було п'ять. Вона і на похорони до колишнього чоловіка Олександра Стефановича не приїхала, а до колишнього свекру і поготів», — поділилася Олена Кравець.

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Світська левиця зазначила також, що Алла Борисівна боїться за власну безпеку. Примадонна розуміє, що поїздка до росії може обернутися для неї низкою неприємних ситуацій. Колишні співвітчизники навряд чи зустрінуть її із хлібом та сіллю.

«Можуть виникнути некомфортні ситуації, м'яко кажучи. Це раніше за Пугачова була заправилою шоу-бізнесу, потрапити до її будинку було престижно. А зараз все можливо», — розсудила Кравець.

За її словами, навесні 2023 Алла Пугачова сильно ризикувала, з'явившись на похороні Валентина Юдашкіна. Модельєр був дуже близьким другом Примадонни, заради прощання з ним артистка дозволила собі наважитися.

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До того ж небажання Примадонни приїздили на похорони було не єдиним скандалом, пов'язаним з похоронами тата Пилипа Кіркорова. Виявилося, що співробітники ритуальних послуг переплутали дату смерті народного артиста і замість 18 березня, коли не стало співака, написали 19 березня. Про це написало видання NEWS.ru.

Зазначимо, що про смерть батька Філіп Кіркоров повідомив 18 березня у соцмережі: «Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37 пішов із життя мій тато… Але з серця ти не втечеш ніколи. Цінуйте кожну мить, проведену з рідними», — написав тоді співак під архівною фотографією Бедроса.

Нагадаємо, що свого часу Бедрос Кіркоров любив розповідати журналістам красиву легенду про те, що шлюб його сина з Пугачовою напророкувала сама Ванга ще у 1975 році.

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