Алла Пугачова дала три поради господиням: «Приготуйте, буде дуже смачно!»
Відома співачка Алла Пугачова завжди з задоволенням проводить час на кухні, адже завжди бажає потішити смакотою чоловіка Максима Галкіна та дітей Лізу і Гаррі. При цьому список рецептів Примадонни, звичайно, не вичерпується лише «Думлямою з поцілунками».
На одному з сайтів шанувальники привели три поради, якими співачка колись поділилась з господинями.
Корисна порада
Оберніть апельсинові шматочки листям салату. Для надання більш насиченого смаку додайте улюблену приправу — від варення до майонезу.
«Це швидко, красиво, смачно і якщо обійтися без майонезу, навіть низькокалорійно», — вважає співачка.
Швидка порада (знадобиться перед приходом гостей)
Змастіть деко маслом.
Розкладіть на ньому шматочки м'яса, риби чи курки.
Поверх покладіть цибулю і полийте майонезом або сметаною.
Додайте сир, а за бажанням ще й дрібно порізану картоплю.
Поставте в духовку і через 20−30 хвилин страва буде готова.
«Просто чудова» порада
Промаринуйте м'ясо дичини з травами та прянощами.
Дайте м'ясу вистояти у цьому настої всю ніч.
Потім обсмажте дичину на решітці або в сковороді, подаючи м'ясо з журавлиною, брусницею та ін.
«Ця страва вимагає часу, але вона того варта — чудово і незвичайно. Головне, проявляйте фантазію та насолоджуйтесь стравою» — коментує Алла Борисівна.
А ще одну пораду від імені співачки приводять її шанувальники: «Радійте життю — воно надто коротке для того, щоб постійно сумувати».
Також вправною кулінарною майстринею виявилася й інша зірка сцени минулого — Софія Ротару.342
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