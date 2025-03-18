Алла Пугачова дала три поради господиням: «Приготуйте, буде дуже смачно!»

Відома співачка Алла Пугачова завжди з задоволенням проводить час на кухні, адже завжди бажає потішити смакотою чоловіка Максима Галкіна та дітей Лізу і Гаррі. При цьому список рецептів Примадонни, звичайно, не вичерпується лише «Думлямою з поцілунками».

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На одному з сайтів шанувальники привели три поради, якими співачка колись поділилась з господинями.

Корисна порада

Оберніть апельсинові шматочки листям салату. Для надання більш насиченого смаку додайте улюблену приправу — від варення до майонезу.

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«Це швидко, красиво, смачно і якщо обійтися без майонезу, навіть низькокалорійно», — вважає співачка.

Швидка порада (знадобиться перед приходом гостей)

Змастіть деко маслом.

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Розкладіть на ньому шматочки м'яса, риби чи курки.

Поверх покладіть цибулю і полийте майонезом або сметаною.

Додайте сир, а за бажанням ще й дрібно порізану картоплю.

Поставте в духовку і через 20−30 хвилин страва буде готова.

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«Просто чудова» порада

Промаринуйте м'ясо дичини з травами та прянощами.

Дайте м'ясу вистояти у цьому настої всю ніч.

Потім обсмажте дичину на решітці або в сковороді, подаючи м'ясо з журавлиною, брусницею та ін.

«Ця страва вимагає часу, але вона того варта — чудово і незвичайно. Головне, проявляйте фантазію та насолоджуйтесь стравою» — коментує Алла Борисівна.

А ще одну пораду від імені співачки приводять її шанувальники: «Радійте життю — воно надто коротке для того, щоб постійно сумувати».

Також вправною кулінарною майстринею виявилася й інша зірка сцени минулого — Софія Ротару.

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