До кінця гри ще далеко: Дженніфер Лопес готує «особливу» помсту для Бена Аффлека

Коли у недавньому інтерв'ю для GQ Бен Аффлек дозволив собі невеликий коментар щодо скандального розриву з Дженніфер Лопес, за яким шанувальники спостерігали весь минулий рік, він навіть не думав, що його слова викличуть гнів колишньої дружини.

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Про це пише RadarOnline.

У коментарі Бен стверджував, що їх розставання обійшлося без драм. Більше того, він не бажав публічно говорити про розлучення, адже дуже поважає колишню дружину. Він також запевнив, що причиною розколу став зовсім не фільм-визнання у коханні, який вона йому присвятила та ідея якого йому не сподобалася через надмірну відвертість.

Як не дивно, навіть такого стриманого коментаря Джен виявилося достатньо: вона розлютилася через те, що люблячий скритність і конфіденційність Бен порушив мовчання таким чином. Зрозуміло, поп-діва відразу взялася за черговий план помсти.

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Журналісти дізналися, що ця помста буде «особливою»: вона має намір випустити книгу, в який викриє Бена і розповість правду про їхній шлюб — «з усіма подробицями». Вона назвала інтерв'ю Аффлека глухим та егоїстичним, а її представники передають: «Він знову використовує її ім'я та їхню історію для преси. Вона вже втомилася. Йому краще тримати язик за зубами».

Друзям Джей Ло теж не сподобалося інтерв'ю її екс-чоловіка, і вони дивуються: як людина, яка так цінує приватне життя, йде ділитися особистим з таким популярним виданням, та ще й відверто лукавить.

«Якщо він думає, що йому вдасться переписати кінцівку, то нехай не сподівається», — суворо попереджають Аффлека в оточенні Лопес.

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Нагадаємо, що саме зараз Дженніфер починає зйомки у новому фільмі з актором-красенем, тож антиреклама їй ні до чого.

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