Трохи ніяково: Бен Аффлек вперше висловився про розлучення з Дженніфер Лопес

Всупереч тому факту, що відомий актор Бен Аффлек картає себе за те, що «втратив» шанс на щастя з іспанкою кубинського походження Аною де Армас, він вважає себе достатньо сильним для того, щоб коментувати розлучення з голлівудською зіркою Дженніфер Лопес.



Як відомо, пара розлучилася ще минулого року, але офіційно розлучення завершилося лише три місяці тому, нагадує видання GQ.

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«Багато хто хоче знайти якісь особливі причини розставання. Але правда куди більш банальна, ніж багатьом здається. У відносинах у людей не завжди збігаються погляди на ті самі речі», — сказав актор в інтерв'ю.

Також Бен додав, що причиною розриву не було різне ставлення до слави, як багато разів говорили у ЗМІ: «Немає якоїсь однієї причини. Я не хочу цим ділитися, тому що все це якось ніяково».

Крім того, Аффлек прокоментував свої стосунки з ще однією своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер: «Мені дуже пощастило, що у мене є чудова партнерка Дженніфер Гарнер, мама моїх дітей, яка чудова. Ми добре ладнаємо».

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Як відомо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися у 2001 році й незабаром почали зустрічатися. Пізніше вони вирішили побратися, але до весілля так і не дійшло. Через 20 років вони об'єдналися. Влітку 2022 року Бен і Дженніфер все ж таки одружилися, але їхній шлюб виявився недовгим. Наприкінці серпня минулого року Лопес подала на розлучення.

Своєю чергою, з Дженніфер Гарнер Бен Аффлек прожив у шлюбі з 2005 по 2018 рік і виховує трьох дітей: 19-річну Вайолет, 16-річну Серафіну та 13-річного Семюеля. Попри деякі розбіжності, вони зберегли добрі стосунки після розлучення. У мережі навіть вважають, що Аффлек після розлучення з Лопес хоче повернути Дженніфер Гарнер.

Щодо Дженніфер Лопес, то після розлучення з Беном Аффлеком зірка зніметься у фільмі з актором-красенем Бреттом Голдштейном, який раніше зізнався, що закоханий в артистку.

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