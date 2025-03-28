На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата від «Батьківщини»
Вранці 28 березня на узбіччі автодороги у Кам’янському районі прифронтової Дніпропетровської області знайшли мертвого чоловіка.
В поліції області розповіли, що повідомлення отримали від водія автомобіля, який їхав дорогою й побачив на узбіччі тіло людини.
За даними правоохоронців, під час огляду тіла було виявлено вогнепальне поранення в області голови.
«Слідчо-оперативна група працює на місці події. Також задіяна криміналістична лабораторія. Встановлюються всі обставини та вирішується питання щодо правової кваліфікації», — зазначили в поліції.
За інформацією джерел РБК-Україна, загиблим виявився депутат партії «Батьківщина» Олександр Плахотнік.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть одеського активіста Дем'яна Ганула, якого застрелили в центрі Одеси 14 березня. Тоді поліція оперативно знайшла підозрюваного у вбивстві, а суд відправив його під варту без права вийти під заставу.33
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