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Події

На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата від «Батьківщини»

14:43 28 березня 2025
Поліція на місці, де знайшли вбитого депутата, фото Нацполіція

Вранці 28 березня на узбіччі автодороги у Кам’янському районі прифронтової Дніпропетровської області знайшли мертвого чоловіка.

В поліції області розповіли, що повідомлення отримали від водія автомобіля, який їхав дорогою й побачив на узбіччі тіло людини.

За даними правоохоронців, під час огляду тіла було виявлено вогнепальне поранення в області голови.

«Слідчо-оперативна група працює на місці події. Також задіяна криміналістична лабораторія. Встановлюються всі обставини та вирішується питання щодо правової кваліфікації», — зазначили в поліції.

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За інформацією джерел РБК-Україна, загиблим виявився депутат партії «Батьківщина» Олександр Плахотнік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть одеського активіста Дем'яна Ганула, якого застрелили в центрі Одеси 14 березня. Тоді поліція оперативно знайшла підозрюваного у вбивстві, а суд відправив його під варту без права вийти під заставу.

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