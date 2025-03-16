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Суспільство та люди

Вбивство Дем'яна Ганула: суд обрав запобіжний захід Сергію Шалаєву

15:49 16 березня 2025
Сергій Шалаєв відправлений під варту. Фото&nbsp;— скріншот

Чоловіка, який був затриманий за підозрою у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, суд, як і просила прокуратура, відправив під варту без права вийти під заставу.

Відомо, що підозрюваний — військовослужбовець, який самовільно покинув частину наприкінці лютого цього року. З'ясувалося, що старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович був переведений влітку минулого року з військової частини А0139 до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. В бригаді повідомили, що Шалаєв після переведення практично весь час перебував на лікуванні і що району виконання бойових завдань не залучався.

Шалаєв, як зазначають в бригаді, не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року.

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«Бригада продовжує стримувати та знищувати ворога на Торецькому напрямку. Наші щирі та глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула», — йдеться в повідомленні.

Підозрюваний під час судового засідання, як передає «Суспільне», визнав свою вину у вбивстві Демʼяна Ганула.

Нагадаємо, що Дем'яна Ганула застрелили ранком 14 березня в центрі Одеси. Того ж дня правоохоронці затримали чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження.

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Фото — скріншот

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