В Україну повернули тіла 909 загиблих воїнів
На українську територію повернули тіла полеглих захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України привезли 909 тіл загиблих воїнів.
Це оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямків.
Також були повернуті тіла загиблих, які перебували у російських моргах.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських захисників.
Зазначимо, що Україна та рф регулярно проводять обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста та є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.
Нагадаємо, 19 березня Україна повернула з російського полону майже 200 бійців, серед яких були захисники «Азовсталі».284
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