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Суспільство та люди

В Україну повернули тіла 909 загиблих воїнів

15:12 28 березня 2025
Колона із загиблими героями їде на українську територію, https://t.me/Koord_shtab/11573?single

На українську територію повернули тіла полеглих захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України привезли 909 тіл загиблих воїнів.

Це оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямків.

Також були повернуті тіла загиблих, які перебували у російських моргах.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських захисників.

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Зазначимо, що Україна та рф регулярно проводять обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста та є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.

Нагадаємо, 19 березня Україна повернула з російського полону майже 200 бійців, серед яких були захисники «Азовсталі».

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