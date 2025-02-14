Україна повернула тіла 757 загиблих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні. .

Загиблі бійці воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках.

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Також були повернуті тіла, які перебували в моргах на території росії.

«Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — додали в штабі.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну з російського полону повернулися 150 українців. Серед звільнених захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини.

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