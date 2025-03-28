Суд оголосив вирок олімпійському чемпіону Дані Алвесу: у справі про сексуальне насильство несподіваний поворот

Знаменитий ексфутболіст «Барселони» та збірної Бразилії, олімпійський чемпіон та триразовий переможець Ліги чемпіонів 41-річний Дані Алвес, який раніше був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення за зґвалтування, таки визнаний судом невинуватим, повідомляє Marca.

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Одного з найтитулованіших футболістів в історії футболу виправдала кримінальна палата Суду Каталонії, яка складається із трьох жінок та одного чоловіка.

Нагадаємо, що інцидент із зґвалтуванням стався 30 грудня 2022-го. Жертва стверджувала, що Алвес заманив її до туалету VIP-секції нічного клубу в Барселоні, а потім змусив зайнятися з ним сексом.

У січні 2023-го, доки йшлося розслідування, Дані Алвес був узятий під варту і відсидів у в'язниці рік. У лютому минулого року бразильця засудили до 4,5 року ув'язнення, але через місяць він вийшов під заставу у розмірі 1 мільйона євро до моменту, поки вирок остаточно не набуде чинності. І ось тепер суд ухвалив, що свідчень потерпілої жертви недостатньо, щоб вирок залишався чинним.

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До речі, судова інстанція відхилила апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання зірці футболу до 9 років та апеляцію з боку жертви, що вимагала збільшити термін покарання до 12 років.

Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру колишній футболіст «Севільї», «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» і «Сан-Паулу» Дані Алвес завоював 46 (!) титулів. У футболці збірної Бразилії захисник провів 126 поєдинків та забив 8 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст та головний тренер збірної проведе залишок свого життя у в'язниці.

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Фото Marca

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