Згідно з рішенням Ради сьогодні, у ніч проти неділі, 27 жовтня, о 4-й ранку українці переведуть стрілки годинників на годину назад.



Звичайно, більшість громадян такому повороту подій раді, адже завдяки цьому ми будемо мати додаткову годину сну, нагадує ТСН.ua.

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Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки, в Україні відбувається щорічно, згідно з постановою Кабміну від 96-го року.

В той же час багато людей просять президента не підписувати закон про відмову від переходу на зимовий час і «залишити все як є».

Багато людей у соціальних мережах здебільшого незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час. На їх думку, перехід на зимовий час аж ніяк не вигідний економічно, бо робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно та організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це й електроенергії.

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Зі свого боку Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала «Новинарня». Науковці навели кілька аргументів проти закону, зокрема те, що законопроєкт № 4201 «було ухвалено з суто формальними експертними висновками міністерств, але без глибоких фахових експертних висновків наукової спільноти».

«Тому АН вищої школи України закликає Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, накласти вето на суто популістський, шкідливий для економіки та антиєвропейський по суті законопроєкт № 4201, а також доручити уряду утворити робочу групу з фахівців-науковців для опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи обчислення часу в Україні», — йдеться у зверненні Наконечного.

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Пізніше на сайті президента України навіть з’явилася відповідна петиція щодо ветування законопроєкту № 4201 про обчислення часу. Згідно із законопроєктом, українці востаннє мають перевести годинник восени на зимовий час і залишитися на ньому. Однак це, як кажуть у петиції, спричиняє незручності. Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок улітку наступатиме о 3:00 ночі, а темнішатиме — о 20:00, що особливо відчують жителі східних регіонів.

Наразі законопроєкт № 4201 вже ухвалено парламентом, проте президент України його поки що не підписав. Ба більше, Володимир Зеленський, можливо, й не планує цього робити. Про це виданню «BBC Україна» повідомив співрозмовник у президентській команді.

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«Не планує президент підписувати», — твердить співрозмовник в Офсі президента та зауважує, що строки для ветування закону вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

«Спікер це протиснув, це його ідея. Тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — пояснив співрозмовник в Раді.

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів». До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт «не крадіть наші вечори», з якими виступали українці.

Автором законопроєкту є Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Ради. Він подавав такий проєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні. Але це сталося на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам документ повернули на доопрацювання та повторне друге читання.

Однак 2021 року для його прийняття також забракло голосів. Як зазначають у міністерстві економіки, саме зимовий час, на який цієї неділі перейде Україна, є природним для країни та відповідає її географічному положенню, а перехід на літній час робили з метою ефективного використання світлої частини доби. Якщо Зеленський так і не підпише закон, такі переходи триватимуть і надалі.

Втім, нагадаємо, що незалежно від рішення президента у майбутньому, сьогодні країна переходить на зимовий час. І рівно о 04:00 в неділю, 27 жовтня, потрібно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Тобто, якщо це було 04:00, то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна «зайва» година для необхідного всім сну.

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