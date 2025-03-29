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Спорт

Знаменитий футболіст одружився вчетверте: з колишньою дружиною він прожив 14 місяців (фото)

18:11 29 березня 2025
Кевін-Прінс Боатенг

Ексфутболіст «Мілана» і «Барселони» 38-річний Кевін-Прінс Боатенг, який розлучився з колишньою дружиною лише через 14 місяців після весілля, одружився вчетверте, повідомляє Bild.

Новою обраницею колишнього півзахисника збірної Гани стала дівчина Марсі. З нею уродженець Західного Берліна познайомився в Австралії, куди поїхав коментувати чемпіонат світу з футболу серед жінок. Боатенг підтвердив німецькому виданню, що нещодавно пара зіграла таємне весілля. Завдяки новій коханій колишній футболіст звернувся до християнства, що допомогло йому впоратися з депресією та проблемами з алкоголем. Наразі Кевін-Прінс тренує футзальну команду Cage Tigers у Берліні, шкодуючи, що через проблеми зі здоров'ям більше не може грати.

Кевін-Прінс і Марсі

Додамо, що Боатенг має двох дітей від першої дружини Дженні, з якою він розлучився в 2011 році після чотирьох років шлюбу. А друга дружина — телеведуча Мелісса Сатта — подарувала футболістові сина Меддокса (пара розлучилася 2021-го після п'яти років стосунків). Зі своєю третьою дружиною — італійською моделлю Валентиною Фрадеградою — футболіст прожив трохи більше року.

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До речі, зведений брат чемпіона Італії та Німеччини Кевіна-Прінса Боатенга Жером Боатенг — куди більш титулований футболіст. Він — чемпіон світу у складі збірної Німеччини, а також володар 25 (!) трофеїв у футболці «Баварії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний володар «Золотого м'яча» Роналдо одружився втретє.

Фото Bild

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