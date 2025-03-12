Чекаємо: Марина Узелкова про тренерів нового сезону «Зважених та щасливих» (фото)

Відома фітнес-блогерка, тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Узелкова, яка нещодавно вразила зізнанням, відреагувала на новину про новий сезон популярного шоу. Нагадаємо, Марина брала участь в останньому, девʼятому сезоні «Зважених та щасливих», який вийшов у 2019 році. Зараз йде підготовка до зйомок десятого сезону та триває прийом заявок від учасників. Своїми спогадами про проєкт Марина поділилася на сторінці у соціальній мережі, а також прокоментувала можливу участь у новому сезоні.

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«Проєкт «Зважені та щасливі» повертається! — написала Узелкова та виклала світлини зі зйомок. - Це не просто шоу — це ціле життя. Мої діти виросли на очах у всіх учасників, а зміни, які відбувалися там не тільки фізично, а й психологічно, надихали абсолютно кожного.

«Проєкт “Зважені та щасливі” повертається!"- написала Узелкова в соцмережі

Хочу сьогодні згадати свої сезони, в яких я була тренером. Всіх моїх учасників, яких я обожнюю та до сих пір підтримую звʼязок. Ви — величезна частина мого життя!"

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На допис відреагували шанувальники проєкту, а також його колишній тренер — Іраклі Макацарія.

«Дякую тобі за наш чудовий сезон! — відповіла Марина. — З тобою було по-справжньому легко, тепло та неймовірно комфортно працювати. Ти — людина з великим серцем, і я щиро бажаю тобі тільки радості, гармонії та здійснення всіх мрій».

"Всіх моїх учасників я обожнюю та досі підтримую з ними звʼязок", - поділилася тренерка

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«Памʼятаю, як дивилася кожен сезон і переживала за ваші команди, наче за себе, — поділилися у коментарях. — Дуже чекаю повернення проєкту та вас у ролі тренера. Уявляю, як повезе вашим підопічним».

«Одразу стільки спогадів, згадується кожен сезон, — написали у відповідь. — Дуже чекаю повернення проєкту. І, звісно, саме вас, Мариночка, в ролі тренера! Ваша мотивація та підтримка безцінні!»

«Так, чекаємо улюблений проєкт! - написала Марина Узелкова й підтримала інтригу. - Хто буде працювати у ньому, подивимося згодом».

«Яка гарна новина!!! — раділи у коментарях. - Дякую тим, хто повертає цей проєкт! Ви робите для цих людей більше, ніж схуднення».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, подякувала своєму сину за сміливість та отстоювання інтересів родини.

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