Потрібно міняти не тільки формулу: в Мінсоцполітики пояснили, коли пенсіонери перестануть «бідувати»

Багато хто з українців позитивно сприйняли повідомлення про те, що під час березневої індексації пенсії будуть підвищені також тим громадянам, які вийшли на заслужений відпочинок в останні роки.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, це не значить, що з пенсійною системою все добре, і її не потрібно міняти, сказала Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, під час Zoom-конференцію про майбутнє солідарної пенсійної системи, пише РБК-Україна.

Адже пенсія з роками в країні просто знецінюється, що змушує багатьох українців на заслуженому відпочинку вести «дуже економний» спосіб життя.

«Попри те, що ми нарешті маємо законодавчо визначений період проведення індексацій, навіть законодавчо визначену формулу проведення індексацій, але формула у нас ще досі контрциклічна», — пояснила Марчак.

РЕКЛАМА

Вона розповіла, що під час економічного спаду пенсії в Україні, швидше за все, зростають. Однак під час економічного зростання ці виплати девальвують. Тобто існує велика проблема у тому, що поточна пенсійна система з часом знецінює пенсії.

За словами чиновниці, головна причина низьких пенсійних виплат в тому, що коли людина виходить на відпочинок, її виплати становлять 40−45% від середньої заробітної плати. Але протягом близько трьох років сума виплат знецінюється десь до 27% заробітної плати.

Тому зміна «формули» розрахунку пенсій навряд чи виправить ситуацію — потрібно докорінно змінювати підхід до пенсійної системи, реформа якої запланована на липень поточного року.

РЕКЛАМА

А після того, як реформа запрацює у 2026 році, можна буде вести мову про способи підвищення доходів громадян завдяки інвестиційним інструментам тощо.

Крім того, варто припинити вживати термін «пенсія», пропонує Марчак, адже нинішні гроші від держави для пенсіонерів — це «контрибутивна виплата».

Довідково: Контрибутивна виплата або контрибутивна пенсія, зокрема існує в Італії. Вона залежить від сплачених внесків до системи соціального страхування.

«Тобто якщо у тебе є внески, ти отримуєш виплати на суму своїх внесків. Якщо в тебе немає внесків, то це може бути будь-що завгодно — бенефіти, привілеї, преференції від держави, але не пенсія», — заявила заступниця міністра.

РЕКЛАМА

Ще одним важливим моментом Марчак назвала необхідність привчати людей до накопичень, оскільки це критично важливо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав суми індексації виплат у березні й те, на скільки зростуть найбільші й найменші пенсії українців.

236

Читайте нас у Facebook