Близнюкам — «Сімка Кубків» та складний вибір, Левам — «Суд» та важливі зміни: Таро-прогноз на 30 березня

Фахівці з ворожіння на картах Таро склали прогноз на 30 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти вказують на необхідність усвідомлення своїх справжніх бажань та правильного вибору шляху, пише slovofraza.com.

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КОЗЕРІГ — Король Кубків

Козерогам варто звернути увагу на свої емоції та усвідомлено керувати почуттями. Їм важливо не приховувати свої переживання, а чесно висловлювати їх.

ВОДОЛІЙ — Шістка Мечів

Водоліям доведеться зіткнутися зі змінами. Це може супроводжуватися труднощами, але у результаті призведе до поліпшення становища.

РИБИ — Сонце

На Риб чекає один із найвдаліших днів, який буде наповнений радістю та успіхом. Їх супроводжуватиме успіх, але їм важливо діяти впевнено.

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ОВЕН — Імператор

Овнам у цей день належить вирішити, як вони використовують свою внутрішню силу. Їм важливо пам'ятати, що надмірний контроль може призвести до конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Жезлів

На Тельців чекає стрімкий розвиток подій. День буде наповнений припливом енергії та натхнення. Їм важливо не прогаяти момент і скористатися можливостями.

БЛИЗНЮКИ — Сімка Кубків

Близнюкам належить зробити складний вибір. У них буде безліч можливостей, але ілюзії та фантазії можуть затуманювати реальну картину.

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РАК — Дев'ятка Денаріїв

На Раків чекає день гармонії та насолоди плодами своєї праці. Насолоджуючись цим моментом, їм не варто забувати про майбутнє. Також потрібно приділити час своїм близьким.

ЛЕВ — Суд

Левам варто підготуватися до важливих змін. Важливо сприймати зміни як шанс на оновлення. Їм слід діяти сміливо, але відповідально.

ДІВА — П'ятірка Мечів

Для Дів цей день може стати випробуванням. Їм важливо не піддаватися на провокації та уникати непотрібних конфліктів. Слід добре проаналізувати все перед прийняттям важливого рішення.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Жезлов

Терезам варто зосередитися на своїх цілях і зробити конкретні кроки до їх реалізації. Їм варто вийти за межі звичного і не боятися діяти.

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СКОРПІОН — Вісімка Кубків

Скорпіонам належить ухвалити важливе рішення. Їм потрібно довіряти своїм почуттям, навіть якщо зміни здаються страшними. Не варто боятись відпустити старе.

СТРІЛЕЦЬ — Двійка Денаріїв

Стрільцям рекомендується не сприймати життя надто серйозно. Цього дня варто проявити гнучкість та відкритість до нових можливостей.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень із 31 березня по 6 квітня 2025 року.

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