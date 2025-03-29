Близнюкам — «Сімка Кубків» та складний вибір, Левам — «Суд» та важливі зміни: Таро-прогноз на 30 березня
Фахівці з ворожіння на картах Таро склали прогноз на 30 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти вказують на необхідність усвідомлення своїх справжніх бажань та правильного вибору шляху, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Король Кубків
Козерогам варто звернути увагу на свої емоції та усвідомлено керувати почуттями. Їм важливо не приховувати свої переживання, а чесно висловлювати їх.
ВОДОЛІЙ — Шістка Мечів
Водоліям доведеться зіткнутися зі змінами. Це може супроводжуватися труднощами, але у результаті призведе до поліпшення становища.
РИБИ — Сонце
На Риб чекає один із найвдаліших днів, який буде наповнений радістю та успіхом. Їх супроводжуватиме успіх, але їм важливо діяти впевнено.
ОВЕН — Імператор
Овнам у цей день належить вирішити, як вони використовують свою внутрішню силу. Їм важливо пам'ятати, що надмірний контроль може призвести до конфліктів.
ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Жезлів
На Тельців чекає стрімкий розвиток подій. День буде наповнений припливом енергії та натхнення. Їм важливо не прогаяти момент і скористатися можливостями.
БЛИЗНЮКИ — Сімка Кубків
Близнюкам належить зробити складний вибір. У них буде безліч можливостей, але ілюзії та фантазії можуть затуманювати реальну картину.
РАК — Дев'ятка Денаріїв
На Раків чекає день гармонії та насолоди плодами своєї праці. Насолоджуючись цим моментом, їм не варто забувати про майбутнє. Також потрібно приділити час своїм близьким.
ЛЕВ — Суд
Левам варто підготуватися до важливих змін. Важливо сприймати зміни як шанс на оновлення. Їм слід діяти сміливо, але відповідально.
ДІВА — П'ятірка Мечів
Для Дів цей день може стати випробуванням. Їм важливо не піддаватися на провокації та уникати непотрібних конфліктів. Слід добре проаналізувати все перед прийняттям важливого рішення.
ТЕРЕЗИ — Четвірка Жезлов
Терезам варто зосередитися на своїх цілях і зробити конкретні кроки до їх реалізації. Їм варто вийти за межі звичного і не боятися діяти.
СКОРПІОН — Вісімка Кубків
Скорпіонам належить ухвалити важливе рішення. Їм потрібно довіряти своїм почуттям, навіть якщо зміни здаються страшними. Не варто боятись відпустити старе.
СТРІЛЕЦЬ — Двійка Денаріїв
Стрільцям рекомендується не сприймати життя надто серйозно. Цього дня варто проявити гнучкість та відкритість до нових можливостей.
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