Дівам — «Місяць» і сумніви, Скорпіонам — «Сімка Денаріїв» та терпіння: передбачення за картами Таро на середу, 26 березня

Фахівці з ворожіння на картах Таро склали прогноз на середу, 26 березня 2025 року. Карти віщують насичений день для всіх знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Лицар Мечів

Козероги будуть сповнені рішучості та прагнення до перемоги. Їм важливо не розпорошувати енергію на непотрібні речі, а рухатися чітко до наміченої мети.

ВОДОЛІЙ — Дев'ятка Денаріїв

На Водоліїв чекає стабільність та задоволення від досягнутого. День сприятливий для покупок, саморозвитку та інвестицій.

РИБИ — Правосуддя

Риби зіштовхнуться із важливими рішеннями. Їм потрібно дотримуватися своїх принципів, не допускаючи компромісів із совістю.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Вісімка Жезлів

Овни відчують сильний приплив енергії. На них можуть чекати несподівані новини чи зміни. Це добрий день для активних дій.

ТЕЛЕЦЬ — Трійка Кубків

Тельців чекає день радості та дружніх зустрічей. Їм варто насолодитися простими життєвими моментами та поділити щастя з близькими.

БЛИЗНЮКИ — Мир

Близнюки переживатимуть етап завершення та гармонії. Їм вдасться подолати сумніви та страхи, а також досягти ясності.

РЕКЛАМА

РАК — Повішений

Раки матимуть складний день. Їм необхідно подивитися на ситуацію під іншим кутом та відмовитися від звичного способу мислення. День краще присвятити аналізу.

ЛЕВ — Лицар Жезлів

Левів охопить пристрасть до дії. Для них важливо не поспішати та не піддаватися імпульсивним поривам, інакше можна все зіпсувати.

ДІВА — Місяць

Дівам потрібно бути обережними із сумнівами. Важливо не поспішати з висновками, довіряти фактам, а не лише інтуїції. День краще присвятити творчості.

ТЕРЕЗИ — Король Кубків

Терези сьогодні будуть особливо емоційними. Їм потрібно навчитися керувати своїми емоціями та використовувати їх для досягнення цілей.

РЕКЛАМА

СКОРПІОН — Сімка Денаріїв

Скорпіони сьогодні мають набратися терпіння та зачекати на підходящий момент для активних дій. Не варто квапити події.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Стрільцям необхідно трохи відпочити та присвятити час усамітненню, відновленню сил та роздумам. Це день для відпочинку та роздумів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які будуть найщасливішими у квітні 2025 року.

104

Читайте нас у Facebook