Найкраще побачення: Дженніфер Лопес помітили на прем’єрі з 17-річним супутником

55-річна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес не тільки готує «особливу помсту» для колишнього чоловіка Бена Аффлека, а й намагається цікавитись новинами культурного життя.

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Так, нещодавно вона з'явилася на прем'єрі мюзиклу «Отелло» на Бродвеї у компанії 17-річної молодої людини. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Молодий чоловік» був одягнений в сірий костюм, брюки і блакитну сорочку з краваткою.

Стверджується, що у зірки сталася невелика сутичка із папараці. Один із фотографів надто близько підійшов до співачки з супутником, намагаючись зробити знімок, і «його величезна камера» опинилася прямо перед їхніми обличчями.

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«Вона накричала на папараці, і показала себе справжньою ведмедицею», — повідомили журналісти.

Розуміючи, що інцидент набере розголосу, Лопес пізніше опублікувала знімки на своїй сторінці у соціальній мережі з коментарем: «Прем'єра „Отелло“ з найкращим побаченням у житті».

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Своєю чергою, ЗМІ дізналися, з актрисою була Емма Мерібел Ентоні — одна з двох дітей-близнюків співачки від колишнього чоловіка Марка Ентоні, які оголосили себе «бінарними особами» на кшталт переможця «Євробачення» минулого року Nemo. У лютому обом дітям виповнилося 17 років.

Нагадаємо, що нещодавно Бен Аффлек прокоментував їх розлучення, і визвав цим гнів колишньої дружини.

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