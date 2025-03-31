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Смертельні навчання: російські новобранці масово гинуть на Херсонщині, тренуючись штурмувати острови на Дніпрі, — АТЕШ

10:46 31 березня 2025
Окупанти тренують новобранців для висадки на острові на Херсонщині. Фото&nbsp;— скріншот

Партизанський рух «АТЕШ», який раніше фіксував перекидання деяких зенітно-ракетних підрозділів із Криму в росію для посилення ППО, повідомляють про втрати противника на Херсонщині.

Так, один із агентів «АТЕШ» у лавах 80-ї омсбр вс рф розповів про «смертельні навчання» — новобранці гинуть на тренуваннях з форсування водних перешкод у Херсонській області. Туди їх відправляють із тренувального табору у Криму, готуючи до штурмів островів на Дніпрі.

«Тренування проходять у жорсткому режимі — солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, в результаті чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх врятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців вже йде на десятки, але заняття тривають», — стверджують партизани.

Тих, хто проходить підготовку, відправляють на острови групами по 2−3 особи із завданням закріпитися. При цьому окупантам не забезпечують ані прикриття, ані евакуацію. Агент наводить слова одного з російських командирів під час відправлення такої групи: «Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну».

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Нагадаємо, що нещодавно в ГУР МО розповіли про підрив в окупованому Маріуполі автомобіля зі співробітниками фсб рф.

Фото — скріншот

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