Бразильський футболіст раптово помер у 23 роки в Чехії (фото)

Бразильський легіонер чеського «Пардубіце» Леандро Ліма раптово помер у 23 роки, інформує футбольний клуб у соцмережах. Причина смерті не повідомляється. Раніше в росії два футболісти-одноклубники померли уві сні.

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Талановитий форвард Ліма став професіональним футболістом у віці 16 років, виступаючи за «Сан-Бернардо». На батьківщині Ліма також пограв за «Флуміненсе», «Оесте», «Баїю» та «Уніао Можі».

До Чехії нападник перебрався влітку 2022 року, встигнувши зіграти в елітному чеському дивізіоні 19 матчів (1 м'яч). На правах оренди футболіст також виступав за грузинський «Самгуралі», а нинішнього сезону у другому чеському дивізіоні захищав кольори «Простежева». Минулої п'ятниці Ліма був на лаві запасних під час поєдинку з другою командою «Баніка».

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До речі, старший брат Леандро Ліми — 26-річний Лео Жаба також грав у Європі, ставши у складі ПАОКа чемпіоном та володарем Кубка Греції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст, який знімався в кіно і сидів у в'язниці, помер у 39 років.

Фото ФК «Пардубіце»

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