У росії два футболісти-одноклубники померли уві сні: один раніше жив в Україні, інший — воював (фото)

Два гравці російського міні-футбольного клубу «ПОЗ-Прогрес» з Верхньої Пишми (Свердловська область) — 32-річний Ян Журавльов та 33-річний Данило Хилобок — померли однієї ночі уві сні від гострої серцевої недостатності, повідомляє «КП-Єкатеринбург». Раніше в 41 рік пішов із життя ексворотар збірної росії з футболу.

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Відомо, що напередодні увечері аматорська команда «ПОЗ-Прогрес» з рахунком 10:6 обіграла ФК «Аткір». Як розповіла виданню мама Яна Журавльова, який мав проблеми з серцем, після матчу син прийшов додому, і нічого не віщувало біди, а потім він помер уві сні від серцевої недостатності. З другим гравцем Данилом трапилося те саме, але він був цілком здоровий.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT із посиланням на експертів, спровокувати гостру серцеву недостатність могли енергетики. Футболісти, ймовірно, випили їх перед грою, що сильно підняло серцевий ритм, який критично впав під час сну після фізичних навантажень. Також існує версія, що футболісти могли померти від отруєння невідомою отрутою.

У захисника Яна Журавльова, який нещодавно повернувся з війни в Україні, залишилися дружина та троє дітей, а у нападника Данила Хилобока, який переїхав до росії з Луганська, — дружина і син, який ходить до першого класу.

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У Яна Журавльова залишилися дружина та троє дітей

Данило Хилобок із родиною переїхав до росії з Луганська

Поховають футболістів 19 (Яна) та 20 лютого (Данила) у Верхній Пишмі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Європи у складі команди Лобановського помер у росії.

Фото із соцмереж

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