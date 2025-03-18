Відомий футболіст, який знімався у кіно і сидів у в'язниці, помер у 39 років

На 40-му році життя помер колишній футболіст італійської «Анкони», актор та серійний грабіжник Брюс Домболо. За інформацією leparisien.fr, він помер уві сні від зупинки серця. Раніше в росії два футболісти-одноклубники померли однієї ночі уві сні.

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Брюс народився у Марселі, де й розпочав свій шлях у футболі. Проявивши себе в академії «Осера», Домболо у 18 років підписав контракт із клубом серії А «Аскона». Але в елітному італійському дивізіоні футболіст встиг провести лише два матчі, після чого опинився у центрі скандалу. Брюса звинуватили та визнали винним у збройному пограбуванні ювелірного магазину, а ще у здирництві у актриси Інгрід Шовен після того, як він вкрав її ноутбук, щоб продати її особисті фотографії журналу. Домболо отримав два роки ув'язнення, а «Анкона» розірвала з ним контракт.

Після виходу на волю він виступав за клуби нижчих дивізіонів — італійський «Про Васто» і французький «Маріньян».

У період з 2004 по 2010 рік Домболо також знявся у кількох французьких комедійних серіалах та фільмах.

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Однак у 2010 році Домболо остаточно попрощався з футболом після арешту за пограбування ювелірної крамниці у торговому центрі Марселя. Цього разу його засудили до восьми років ув'язнення.

Кілька років тому колишній футболіст зізнався, що злочини стали для нього таким собі хобі. Він не замислювався над своїми діями — робив це, бо йому подобалося. Просто адреналін…

«Є люди, які потрапляють у бандитизм із власної волі, і я, на жаль, один із таких людей. Я не роздумував двічі, я пішов до друзів, які трохи похуліганили, і попросив їх люб'язно включити мене до їхнього числа. Ось так я і приєднався до команди грабіжників», — розповідав Брюс Домболо, який прожив коротке, але таке різне життя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравець НБА, якого підозрювали у вбивстві вагітної подруги, помер у день свого ювілею.

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