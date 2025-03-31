Ектор Хіменес-Браво повернувся до Колумбії: що сталося

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно вразив відвертим зізнанням, повернувся до рідної країни. Відомо, що шеф-кухар народився у Колумбії, довго працював у Канаді, а з початку повномасштабного вторгнення знаходився у своєму будинку в Ірпені під Києвом. На сторінці у соціальній мережі Ектор показав фото та відео зустрічі з сімʼєю у Колумбії, де живуть його мама, сестра та брат.

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«Вдома… — написав Хіменес-Браво. — Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму…

Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії".

Мама Ектора Хіменеса-Браво

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Підписники та колеги підтримали шеф-кухаря та побажали гарно провести відпустку.

«Я плачу від радості за вас!!! - поділилася почуттями колега Ектора Ольга Мартиновська. — Як це сильно потрібно було тобі, нарешті».

«Мама щаслива мати такого сина», — написали у коментарях.

«Мама-красуня та виглядає дуже молодо, враховуючи таких дорослих дітей)) — поділилися враженнями. — Гарного відпочинку в колі рідних!»

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«Хвала всім мамам на цій планеті», — підтримали шеф-кухаря.

Раніше відома шеф-кухарка розповіла шокуючі подробиці свого перебування на «МастерШеф».

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