Обмеження на карткові перекази закінчується, але лише на два місяці і не для всіх: про що йдеться

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив обмеження на карткові перекази українців на суму понад 150 тисяч гривень. У разі відсутності доказів офіційних доходів операція з переказу коштів мала блокуватися. Ліміт було введено на півроку, а значить з 1 квітня він уже перестає діяти, але не для всіх.

ВІДЕО ДНЯ

Так, ще у грудні низка провідних банків України уклали Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». У його рамках було ухвалено рішення розділити клієнтів на три групи ризику, яким обмежити суму переказів без довідки про офіційні доходи 50, 100 та 150 тисяч гривень.

У рамках Меморандуму вже з 1 червня ліміт на перекази через картку банку знизиться — найвищий ліміт становитиме 100 тисяч гривень, а не 150 тисяч як зараз.

Водночас, якщо ви обслуговуєтесь у банку, який не підписав цей Меморандум, то після скасування введених НБУ обмежень під обмеження ви вже не підпадаєте. Якщо ж ваш рахунок перебуває у банку, який підписав Меморандум, то ваші перекази виявляться, як і раніше, під лімітом — від 50 до 150 тисяч гривень. Станом на кінець січня за даними асоціації українських банків цей Меморандум підписали 45 банків.

РЕКЛАМА

Як пояснила «ФАКТАМ» заступник голови правління банку «ГЛОБУС» Ганна Довгальська, понад дві третини банків підписали Меморандум, спрямований на добровільне застосування обмежень на карткові перекази. Звісно, кожен банк сам формує свою політику ризикованості та формально з 1 квітня всі централізовані обмеження перестають діяти.

«Однак скасування обмежень — це не повною мірою „свобода“. Не варто сприймати це саме так. Можемо припустити, що на ринку навряд чи залишаться банки, які не матимуть жодних обмежень. Питання лише в тому, як вчинять банки, які не підписали Меморандум, які вони встановлять ліміти. На мою думку, цілком можливо, що такі банки своїми умовами переказів поступово підтягнуться до тих фінустанов, чиї підписи стоять під Меморандумом», — пояснила експерт.

Нагадаємо, що з 1 червня в рамках дії даного Меморандуму ліміти посилюватимуться — тепер максимальна сума переказів без підтвердження джерел доходу протягом місяця становитиме не більше 100 тисяч гривень. Як краще підготуватися до цього, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook