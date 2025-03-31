Відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни: що про нього відомо

Незважаючи на те, що росія та Україна вели переговори про припинення вогню з американськими представниками в Саудівській Аравії, днями диктатор путін продемонстрував мало фактичної прихильності до припинення своєї війни. Великі фінансові та торговельні санкції діють, більшість з них протягом приблизно трьох років, і їх явно недостатньо для встановлення миру.

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Проте є простий спосіб покращити ситуацію. Відомі американські економісти Ґленн Хаббард та Кетрін Вольфрам у колонці для The New York Times описали, як це зробити.

Адміністрація Трампа повинна накласти санкції на будь-яку компанію чи фізичну особу — у будь-якій країні — причетних до продажу російської нафти та газу. росія могла б уникнути цих так званих вторинних санкцій, сплативши комісію за кожне відправлення казначейству Сполучених Штатів. Платіж буде називатися «російським універсальним тарифом», і він буде починатися з низького рівня, але збільшуватиметься щотижня без мирної угоди, пише The New York Times.

Судна перевозять більшість російської нафти і газу на світові ринки. Вторинні санкції — якщо росія не зробить необхідні платежі — будуть застосовані до всіх сторін угоди, включаючи власника нафтового танкера, страховика та покупця.

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Останні дані підтверджують, що індійські та китайські організації, чиї країни імпортують значні обсяги нафти з росії та не наклали власних санкцій на російську економіку через війну в Україні, не хочуть потрапити під американські санкції, що робить цю ідею реальною. Ще один фактор на його користь: усі такі танкерні перевезення ретельно відстежуються комерційними сторонами та владою США.

Вторинні санкції є потужним інструментом: порушників можна відключити від фінансової системи США, і вони застосовуються навіть до транзакцій, які не стосуються безпосередньо американських компаній. Вони використовувалися для обмеження експорту іранської нафти та вимагали, щоб платежі за іранську нафту зберігалися на закритих рахунках до скасування санкцій. Американська пропозиція виведе цей підхід на інший рівень. Відповідно до запропонованого плану економістів, частина від кожного продажу російської нафти та газу буде сплачуватися до казначейства США, доки росія не погодиться на мирну угоду. Мета полягає в тому, щоб російська нафта надходила на світові ринки, але при цьому менше грошей надходило до кремля. Цей план підірвав би здатність росії продовжувати вести війну, і він вкладав би гроші в державну скарбницю США, вважають економісти.

У росії доходи від викопного палива та військові витрати переплітаються, хоча країна також може використовувати свій суверенний фонд багатства та інші джерела. Експорт викопного палива є основним джерелом доларового доходу для кремля, який залежить від твердої валюти для закупівлі зброї та інших військових товарів з-за кордону та оплати праці північнокорейських солдатів. Зараз країна щодня експортує сирої нафти та нафтопродуктів на суму близько 500 мільйонів доларів США та природного газу на суму 100 мільйонів доларів США. кремль заклав у бюджет дещо меншу суму, майже 400 мільйонів доларів на день на військові витрати у 2025 році.

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Російський універсальний тариф негайно забезпечить гроші для Сполучених Штатів, на відміну від запропонованого українського фонду критичних корисних копалин, якому знадобляться роки, щоб отримати будь-який прибуток. Збір у розмірі 20 доларів США за барель нафти може принести до 120 мільйонів доларів США на день (понад 40 мільярдів доларів США на рік), з додатковими доходами, якщо подібний збір буде накладено на природний газ. Кожен долар, який збирають Сполучені Штати — це долар, який росія не може витратити на фінансування своєї війни.

В ідеалі така політика змусить росію почати переговори, де її усунення може бути частиною угоди.

За словами економістів, поєднання вторинних санкцій, сильного інструменту в економічному наборі США, з митом може чинити тиск на путіна, загрожуючи його найціннішому джерелу доходів. Це також полегшило б Трампу виконання своєї обіцянки міцного миру.

Раніше «ФАКТИ» писали про брехливість путіна та довірливість Трампа, як про перепони на шляху до миру.

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