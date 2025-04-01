Вода стане дорожчою за золото: у Мережі з'явилися пророцтва Ванги про революцію в росії

По мірі того, як розкриваються архіви спецслужб світу та видаються непубліковані раніше матеріали, стають відомими деякі подробиці щодо передбачень майбутнього. І виявляється, що провидиця Ванга напророкувала не тільки знайомство Кіркорова з Пугачовою, але й трагедію, яка станеться скоро з деякими країнами, зокрема, з росією.



Про одне з передбачень повідомляє українське видання.

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Виявляється, Ванга напророкувала, що Третя світова війна прийде зі сходу. Спочатку її масштаби будуть незначними, але згодом вона охопить весь світ, і саме тоді буде прийнято рішення використати ядерну зброю. Після цього територія деяких країн стане непридатною для життя на тривалий час.

У росії розгорнеться громадянська війна, яка почнеться з того, що повстануть прості люди, обкрадені своїми правителями.

«Люди будуть ходити без одягу і взуття, жити без їжі, палива та світла. Вода стане дорожче золота. Зникнуть різні рослини і тварини. Всі релігії втратять силу», — описала провидиця ситуацію у країні-агресорці.

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За її словами, згодом почнеться епідемія невідомої хвороби. Від неї «люди будуть падати замертво прямо на вулиці, навіть якщо раніше нічим не хворіли». Від лютої хвороби загине дуже багато людей, а тому й представників людського роду на землі лишиться небагато. Після усіх лихоліть з’явиться нова релігія, а остаточний мир встановиться лише до 2040 року, зазначила провидиця.

Знаменнями того, що світ стоїть на порозі Апокаліпсису, на думку Ванги є поява «чорного царя» на Заході і «двох царів» на Сході. «Чорний цар», це, без сумніву, президент США Барак Обама. «Два царя» на Сході, це, очевидно, путін і правитель Китаю.

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Також «ФАКТИ» писали, в чому страшні прогнози Ванги на 2025 рік співпадають з передбаченнями Нострдамуса.

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