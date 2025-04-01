Поїхав в ЄС за грошима: в Україну депортували агента фсб і журналіста з пулу Медведчука, який у 2022 році втік у росію

Українські спецслужби продовжують затримувати російських агентів, а також колаборантів, які працюють на ворога.

Так, сьогодні стало відомо, що у Польщі затриманий так званий політичний експерт, який свого часу працював на каналах кума путіна Віктора Медведчука.

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Операція з затримання була проведена Службою безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки України та правоохоронними органами Республіки Польща.

За даними СБУ, вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

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Зараз зрадник знаходиться в одному із київських СІЗО.

В СБУ прізвище не повідомили, але український журналіст Денис Казанський пише, що йдеться про кирила мовчанова.

«Розумово відсталий кишеньковий пропагандист Медведчука Кирило Молчанов, який у 2022 році втік до рф і підтримав війну проти своєї країни, вирішив з'їздити до Польщі, де його заарештували та депортували в Україну», — зазначив Казанський.

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Журналіст також розповів, як російський агент опинився на території ЄС. А поїхав він отримати гроші.

«Повідомляють, що Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту. У притомної людини тут би закралися сумніви, та оскільки Молчанов — співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глузд, і він на повному серйозі поїхав до Німеччини за грошима. Та ще й через Польщу. Результат виявився трохи передбачуваним. Це все, що треба знати про розумові здібності команди Медведчука», — пише Казанський.

В СБУ уточнили, що затриманий був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф.

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За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

Коли почалася велика війна, мовчанов виїхав до росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).

Він також був частим гостем токшоу володимира соловйова.

«Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні. Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України», — йдеться і в інформації СБУ.

Фігурант також публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього він використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436−2 та ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Наразі розслідування триває.

Раніше у Херсоні СБУ затримала чоловіка, який погодився на пропозицію росіян влаштувати теракт біля будівлі міського ТЦК та СП. Ворожа спецслужба планувала підірвати й свого «одноразового» агента.

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