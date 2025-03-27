Планували підірвати агента: СБУ запобігла теракту в херсонському ТЦК (фото)

СБУ, яка днями в Запоріжжі запобігла теракту біля КПП одного з оборонних об'єктів з одномоментним підривом росіянами своїх агентів, розкрила схожий злочин, що планувався у Херсоні.

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Так, в Службі безпеки повідомляють, що завербований росіянами агент готував вибух біля будівлі Територіального ценру комплектування та соціальної підтримки.

Росіяни планували підірвати свого агента разом із СВП. Фото прокуратури

«За завданням рф терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта „на гарячому“, коли він перебував біля місця запланованого теракту», — йдеться у повідомленні.

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Агент фсб готував вибух біля ТЦК в Херсоні. Фото СБУ

Затриманий — безробітний мешканець Черкас. Як і багато інших завербованих росіянами українців, його помітили під час пошуку «швидких» заробітків у телеграм-каналах.

До того, як вирушити до Херсону, чоловік підпалював об'єкти «Укрзалізниці» на Черкащині — такими були «тестові» завдання ворога.

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Вже у Херсоні він забрав із схрону вибухівку та встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої фсб відслідковувало кожен його крок.

В Офісі генпрокурора додали, що зловмисник спочатку встановив пристрій для прихованого відеоспостереження біля будівлі РТЦК та СП, а потім залишив сумку із саморобним вибуховим пристроєм біля дверей будівлі.

Диверсію в Херсоні готував безробітний з Черкащини. Фото прокуратури

Вибухівка мала здетонувати після телефонного дзвінка, але пристрій деактивували правоохоронці.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту). Диверсант знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше в Тернополі правоохоронці викрили завербовану росіянами пару, яка планувала підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб там мала спрацювати друга вибухівка.

Фото СБУ

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