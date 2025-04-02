Дрони ворога масовано атакували великі міста України, є жертви (фото, відео)

У ніч проти середи, 2 квітня, росіяни знов атакували Україну з повітря. Багато вибухів пролунало в Харкові — ворог в черговий раз завдавав ударів по цивільній інфраструктурі та житловій забудові.

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За даними ДСНС, у Харкові зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 м кв.

В Харкові пролунало більше десяти вибухів. Фото ДСНС

За попередніми даними, в обласному центрі постраждали 8 людей, у тому числі троє дітей. Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес.

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Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — дві жінки 48 років, 40-річна жінка та 9-місячна дитина. Також гострої реакції на стрес зазнала ціла родина — 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина та 7-річний хлопчик.

Ворог бив по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі міста. Фото ДСНС

В Харкові пошкоджень зазнали й житлові будинки. Так, у Холодногірському районі стался влучання «шахеда» в приватний будинок. Ще на одній локації горіла покрівля 4-поверхової будівлі.

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В обласній прокуратурі Харківщині зазначають, що в обласному центрі прогриміло від 12 до 15 вибухів — точну кількість з'ясують після обстеження місьц «прильотів». Речник прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що більшість влучань — в промислові об'єкти. Рятувальники й досі гасять пожежі, які виникли у складських та виробничих приміщеннях.

Мер Харкова Ігор Терехов в свою чергу повідомляв, що поряд з двома промисловими підприємствами, де виникли пожежі, було пошкоджено більше 10-ти будинків у приватному секторі.

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А в Запорізькій області внаслідок атаки ворожого дрона є жертви — загинув 45-річний мешканець прифронтової громади. Ще двоє людей — 44-річний чоловік і 39-річна жінка — отримали поранення. Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, російський дрон атакував автівки, які були припарковані біля будинку.

В Херсоні ранком через пошкодження контактної мережі не було електрики і не працював електротранспорт. Але наразі, за інформацією очільника обласної ВА Романа Мрочка, його роботу вже відновлено.

А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про постраждалу — 48-р ічній жінці надали допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Російські загарбники увечорі напередодні та у ніч проти 2 квітня били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА. Зокрема, був пошкоджений приватний будинок. ППО збила один ворожий безпілотник.

Оголошували повітряну тривогу й на Одещині, попереджаючи про небезпеку для обласного центру. А моніторингові канали попереджали про наявність в регіоні більше 15 ударних БпЛА. Втім, наразі офіційні джерела нічого не повідомляли про наслідки атаки на регіон.

Нагадаємо, що під час попередньої атаки ворога вибухи лунали в Київському районі Харкова. Там вибуховими хвилями були пошкоджені вікна у багатоповерхівках, будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс. На місці влучань фіксувалися значні пожежі.

Фото ДСНС

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