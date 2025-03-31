«Шахеди» знову атакували Харків: у місті руйнування та пожежі

У ніч проти 31 березня російські загарбники знов атакували Україну з повітря, в тому числі й Харків, який постійно знаходиться під ударами ворожих «шахедів».

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За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, перші вибухи в місті пролунали після другої години ночі в Київському районі, де відбулося влучення дрона-камікадзе по території цивільного підприємства.

«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках. Також зазнали пошкоджень будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс. На місцях працюють спеціалізовані служби — проводиться ретельне обстеження територій, фіксація руйнувань та усунення наслідків», — зазначив він та додав, що двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Загалом протягом ночі у Харкові пролунало шість вибухів — всі в Київському районі. На місцях влучень фіксувалися значні пожежі.

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В Києві повітряна тривога оголошувалася напередодні увечорі — з 22:30 та тривала до 03:10 31 березня. Ще одна пролунала ближче до ранку — з 04:14 до 04:51. За даними КМВА, в повітряному просторі Києва та на околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них — знищені засобами ППО, 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені.

«Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні під час атаки «шахедів» в Харкові загинули двоє містян, багато людей постраждало. Зокрема, ворожі дрони вдарили й по військовому шпиталю, серед військових, які там лікувалися, є постраждалі.

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Фото «Харків. Life»

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