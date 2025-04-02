СБУ завадила агентам росіян підірвати відділення поліції у Львові (фото)

Правоохоронці, які нещодавно запобігли теракту росіян у Херсоні, де ворог планував підірвати свого агента біля будівлі ТЦК, розкрили російські плани щодо диверсії у Львові.

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Як повідомляють в СБУ, затримано двох мешканців Києва, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

СВП був замаскований під вогнегасник. Фото СБУ

Як і в багагтьох інших випадках, росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

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«Однією із виконавців замовлення рф є 22-річна мешканка Києва, яка шукала „легкі гроші“ на Телеграм-каналах. Її завербував співробітник російського гру і дав „тестове“ завдання — розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина», — повідомляють в українській спецслужбі.

Зловмисники отримали від куратора координати схрону, де зберігався СВП, замаскований під вогнегасник. Контррозвідка СБУ затримала диверсантів «на гарячому» — коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу. Вони планували встановити поблизу «цілі» приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), вони перебувають під вартою. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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«Ще раз звертаємо увагу: якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника», — закликали в СБУ.

Раніше повідомлялося про затриманні трьох російських агентів в Києві, один з яких — громадянин рф. Вони сприяли ворожим ударам з повітря по столиці.

Фото Служби безпеки України

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