Понад 70 дронів ворога брали участь у нічній атаці на Україну: у Повітряних силах розповіли подробиці (відео)

Після одноденної перерви росіяни знов атакували Україну дронами-камікадзе — масований наліт пережив, зокрема, Харків.

Як повідомляють в командуванні Повіртяними силами ЗСУ, у ніч проти 2 квітня 2025 року росіяни застосували 74 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (росія), Чауда (Крим).

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Станом на ранок 2 квітня підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни. Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

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А в Силах оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності підрозділи ППО за добу, що минула, знищили 25 російський «шахедів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лише протягом одного тижня в кінці березня росіяни застосували 1310 керованих авіаційних бомб; понад 1000 ударних дронів, більшість — «шахеди»; та дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

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Фото ДСНС

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