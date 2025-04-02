Могла зробити ринопластику: Меган Маркл знову у центрі уваги

Відколи Меган Маркл перестала бути частиною британської королівської родини, її життя стало предметом постійного контролю. Образ герцогині Сассекської, яка разом із принцом Гаррі живе у США, продовжують обговорювати у ЗМІ. Ретельно аналізується кожна деталь особистого життя Меган, її стиль і зовнішній вигляд. Останнім часом увагу привернуло її обличчя. Порівняння старих і останніх фотографій підігріло чутки про можливу косметичну операцію, пише e-noticies.cat.

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Після перегляду старих і свіжих світлин Меган деякі помітили відмінності в її носі. Її профіль тепер має більш обтічний вигляд, з гармонійнішим носом. Ця зміна підігріла чутки про можливу ринопластику, хоча вона ніколи цього не підтверджувала.

Подібні перевтілення не рідкість серед публічних людей, але у випадку з Меган воно викликає неабиякий інтерес. За словами хірурга Стівена Ґрінберга, її ніс став еталоном для тих, хто звертається до клінік косметичної хірургії.

Деякі вважають, що Меган вдалася й до інших естетичних процедур. Говорять про наповнювачі губ і ботокс, щоб пом’якшити зморшки на обличчі. Проте Маркл завжди відстоювала свою природність, що додає таємничості чуткам.

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Хоча офіційного підтвердження процедур немає, зміни на її обличчі очевидні. Еволюція її зовнішності є відображенням постійної уваги, яку вона отримує як публічна особа. Меган зуміла зберегти свій особистий стиль і залишається іконою для багатьох людей у всьому світі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому нове шоу Меган Маркл так розлютило глядачів.

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