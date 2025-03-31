Це расизм і заздрість: чому нове шоу Меган Маркл так розлютило глядачів

Вірусний галас спричинило шоу герцогині «З любов’ю, Меган», прем’єра якого відбулася на Netflix на початку березня. У серіалі Меган Маркл дає поради щодо домашнього господарства та розважає знаменитих гостей у красивому каліфорнійському маєтку. Netflix продовжив серіал на другий сезон, який планується транслювати восени. Однак перший сезон зустріли різкою критикою. У деяких рецензіях серіал назвали відірваним від реальності, тоді як меми та TikTok розкритикували екранну персону актриси, яка стала принцесою.

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Леслі Грей Стрітер, оглядачка The Baltimore Banner, вважає, що вона знає, чому так сталося, пише npr.org.

«Справжня причина, чому люди зляться, полягає в тому, що це расизм і заздрість, яка ховається в расизмі, і трохи класовості, і просто, знаєте, злість від того, що люди мають те, чого ми хочемо, але не маємо. А потім расизм. Вона була успішною актрисою, яка була мільйонеркою ще до того, як вийшла заміж за принца Гаррі. Але бачити, що вона живе спокійним життям, життям, де Меган може мати бджіл на своєму подвір’ї, робити фруктові веселки та арки з повітряних кульок, здається, що це стало останньою краплею. Щось у цьому ображає людей.

Вони гадають, що якщо хтось і повинен сидіти в палацовому маєтку і робити гори з вершкового сиру або чогось подібного дуже дорогим ножем, то це не Меган Маркл".

На думку експертки, Меган не повинна приписувати собі зайвого, аби її не називали потім зарозумілою.

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Раніше королівська експертка Анджела Левін звинуватила Меган Маркл у навмисному проведенні паралелей з королевою Єлизаветою у серіалі «З любов’ю, Меган».

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