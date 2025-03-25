Жорстокі штурми: військовий про активізацію росіян на Покровському напрямку (мапа)

На початку березня, незважаючи на зусилля росіян, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Нині ситуація знову стала динамічною. Ворог активізував штурми та атакує позиції наших захисників під прикриттям дронів.

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Про це розповів голова пресслужби бригади «Червона калина» НГУ Микола Коваль під час ефіру на телеканалі «Київ24».

«Ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати, як на початку активної фази на Покровському напрямку — знову група за групою. Почали більше використовувати FPV-дронів з артилерією, — розповідає Коваль. — Вони можуть дуже міцно обстрілювати наші позиції. Відразу працюють паралельно FPV-дрони, а за ними йде піхота».

Фото DeepState

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Він зазначив, що дуже важко стримувати ворога. Адже таким напливом росіяни щодня намагаються прорвати українську оборону.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що мета путіна — тягнути час, адже це одна з улюблених тактик правителя росії. Головне бажання путіна — повне військове завоювання України — зараз немислиме. Ухвалення 30-денної угоди про перемир'я, на якій наполягають американці, ні до чого не зобов'яже путіна — знову ж таки, переговори можуть бути зірвані під тисячами приводів. При цьому в кремлі побоюються, що Трамп вважатиме путіна, а не президента Зеленського, головною перешкодою для світу.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцетях

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