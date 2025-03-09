Зручний хаб: офіцер пояснив, чому росіяни понад усе хочуть взяти Покровськ

У той час як із небезпечною ситуацією в Курській області вдалося впоратися, під Покровськом продовжуються запеклі бої. Попри те, що інтенсивність штурмів зменшилась, Покровськ є тим містом, яке дуже хочуть захопити окупанти. Тому від своїх намірів вони не відмовились, сказав командир 503 окремого батальйону морської піхоти Богдан Пржегалінський «Громадському радіо».

ВІДЕО ДНЯ

«Покровськ насамперед — велике місто. Кожне велике місто — це зручний хаб для того, щоб накопичувати та зосереджувати матеріально-технічні засоби, аби концентруватися та рухатися в різних напрямках, — пояснив він. — Крім того, Покровськ це не лише достатньо велике місто, а ще й відоме як в Україні, так і в тих країнах, які слідкують за перебігом війни. Росіянам це потрібно. Це відкриє їм певні горизонти й зможе дати спроможність нарощувати свої зусилля та продовжувати рух у напрямку, який відповідає їхньому загальному задуму».

Офіцер додав, що вороги штурмують малими групами по три-чотири солдати, постійно завдають ракетно-бомбові удари на Покровському напрямку.

Раніше повідомлялося, що окупанти направили на передову танки, які оснастили новим захистом. Експерти пояснили, чому це не допоможе.

РЕКЛАМА

Тим часом ЗСУ знищили першу піар-гармату ворогів, створену як копія «Богдани».

РЕКЛАМА

4

Читайте нас у Facebook